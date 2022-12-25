兵役延長議題討論許久，眼看今年度馬上就要結束，傳出總統蔡英文將在27日召開國安高層會議，會中將針對義務役延長1年做討論，拍板後立即送政院核定，並於29日的院會討論後送入立法院。

因兩岸關係持續降低，我兵源是否充足、兵役是否需延長等議題成為各界重視的問題。日前國防部長邱國正指出，依規定從公告至實施中間還須長達1年的準備時間，因此會把握在12月底前進行公告，不過日前雖然確認明年度開始，志願役入伍訓練從五周230小時調整為8周380小時，但義務役延長卻始終無下文。

行政院長蘇貞昌日前表示，兵役延長已經在最後整理階段，只要一確定新做法，就會適時向國人報告，一段話被各界解讀為就待蔡英文點頭；國民黨立委賴士葆也說，蔡一方面要面對大選慘敗、民進黨支持度大失血的問題，另一方面還要面對美國給予的壓力，「這麼專業的國防問題，又被民進黨把它政治化，對國家是何等的不幸。」

據《ETtoday新聞雲》今報導，傳出蔡英文將在27日召開國安高層會議，將針對義務役延期1年、訓練內容等進行討論，其中義務役月薪更將從6000多元一次調漲至1萬5千元，拍板後將送交行政院核定，29日院會討論後就會送立院查照；對此，總統府僅強調確定後會對外說明，尚未做證實。