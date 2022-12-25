屏東一名陳姓女大生患有先天性心臟疾病，領有身心障礙手冊，2019年間在體育課參加3200公尺跑步測驗，跑了4.5圈操場後昏倒送醫不治，其家屬提起國賠求償323萬餘元。屏東地院審結，認為老師於測驗前有告知不舒服學生可以不參加，判家長敗訴。可上訴。

判決書指出，陳女的家屬主張，陳女罹患先天性心臟疾病，領有身心障礙手冊，需長期服藥控制，不宜進行劇烈運動；2019年8月入校就學時，校方明確知悉陳女病況，但2020年4月上體育課時，教師指示陳女進行3200公尺跑步測驗，導致陳女跑至4.5圈（約1800公尺）後昏倒，送醫不治。

陳女家屬認為，學校教師違法，怠忽教職人員照顧學生的義務，有重大過失，不法侵害陳女致死，應負起賠償，故提告向校方請求國家賠償共323萬餘元。

對此，校方表示，跑步測驗前，賴姓體育老師有帶領學生做暖身操，也提醒身體不適的學生可以不參加測驗，若測驗過程中身體不適，可隨時停止並告訴老師，認為已善盡提醒及詢問學生身體狀況的義務，並未違反教學常規也無怠忽職守。

屏東地院審理時，法官發現女大生入校時，曾告知校方無特殊需求，不需告知授課教師身體狀況也無意願參加體育適應班，原因為不受同學異樣眼光，且，跑步測驗進行前，老師曾帶做暖身操，不強制身體不適的學生參加測驗等情狀，再參酌刑事部分，老師遭控過失致死罪獲不起訴等一切情狀，認為校方無過失，不須賠償，駁回請求。可上訴。