台南在2024年將迎來建城400周年，台南市政府舉辦一連串慶祝活動。前民進黨立委林濁水今天以荷蘭總理呂特對奴隸制歷史道歉，印尼仍不滿意為例，批評市長黃偉哲，舉辦「慶祝」活動還邀荷蘭來「共襄盛舉」，對勁嗎？「台灣就是有一群怪到不行的人，和台南市政府一樣荒謬的，所在各有」。

台南市近日因為光電案、學甲槍擊案、議長選舉，牽扯出一連串的政治鬥爭，民進黨副祕書長林飛帆要市政府拿出態度，市長黃偉哲近日也頻遭黨內砲轟。

明年是台南建城400周年，台南市政府將大規模舉行慶祝活動。林濁水今天以印尼為例，荷蘭總理呂特對奴隸制歷史道歉，但是印尼還不滿意，印尼副總統安明表示，若荷蘭政府有意道歉，就應該正式以官方管道向印尼道歉。

他說，看到這新聞，感慨之餘，雖然黃偉哲現在處境已經蠻慘，他還是忍不住要說，「市長你舉辦『慶祝』荷蘭人建城台南400年，並邀請荷蘭來『共襄盛舉』，對勁嗎？」

林濁水批評，台灣就是有一群怪到不行的人，和台南市政府一樣荒謬的，所在各有，例如修課綱非把當年視台灣人為低等民族的日本統治台灣的歷史階段從「日據」改成「日治」就是，這和漢人非把殖民統治歧視漢人的大清帝國奉為正朔不可完全一樣，都是同一個路的荒謬加怪誔。