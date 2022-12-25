今日是耶誕節，全台受寒流及輻射冷卻影響，各地有10度以下低溫，中國醫藥大學附設醫院國際中心副主任黃軒表示，耶誕節到跨年當周，是一年52周當中最容易發生猝死的一周，若溫差5度以上就會提高猝死機率，提醒在極寒的一周要保暖自己，尤其是有慢性病的患者，在乾冷的季節要做好個人保暖。

黃軒今（25）日於個人臉書粉專指出，2004年美國專家發現，心因性猝死好發在耶誕節、耶誕節隔日、跨年這幾天，是一年52周當中最容易發生猝死的一周。絕大多數原因在於有心血管疾病，若沒有心血管疾病，也有可能是癌症、呼吸道疾病、腸胃疾病、新陳代謝等疾病所致。

黃軒表示，在天冷又乾的季節，個人身體和房間沒有保暖，冷空氣使身體內血栓形成風險增加，往頭塞住腦血管，就會中風；往心臟塞住就會造成心肌梗塞。當溫差過大，死亡率就愈高，如果溫差大於5度以上，猝死的風險就會提高。

黃軒說，加上天冷許多人都窩在家裡不出門，剛好在外的家人一起返家過節，在沒有保持安全距離的狀態下，冬季呼吸道病毒就會透過飛沫傳播，免疫力不足的長輩容易被病毒感染，嚴重恐導致肺炎、喘不過氣而引發心臟負擔，心律不整就容易猝死。黃軒提醒，在極寒的一周要保暖自己，免得風寒侵入體內，造成猝死，尤其是慢性疾病的風險更高。