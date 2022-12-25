卸任台北市長柯文哲今天上午出席交接典禮，交棒給新任市長蔣萬安，柯文哲受訪時說，剛剛有跟蔣萬安講到，如果前衛福部長陳時中當選的話，中央就會給大巨蛋過，「現在是你當選了，你覺得他們中央怎麼處理大巨蛋？」蔣萬安也在想這個問題。

柯文哲指出，在他任內都要求公務員不需要為政黨服務，只需要為市民服務，不要給台北的公務員干擾，都可以做得相當好。

蔣萬安在典禮致詞時強調和諧的府會關係，對比柯文哲時常與議員針鋒相對，柯對此表示，「其實我還算好」，雖然他們抗議、抗議，大部分議員還是相當合作，不會不同黨派的議員給不同的待遇，他倒覺得將來藍綠對抗還是要小心處理。

柯文哲也說，其實很工程都進行到一半，而且追加預算都補到滿了，就讓它現有工程很平順地執行完成就可以。

至於希望蔣萬安延續或趕快解決什麼政策？柯說，剛剛有跟蔣萬安講到，如果陳時中當選的話，中央就會給大巨蛋過，「現在是你當選了，你覺得他們中央怎麼處理大巨蛋？」蔣萬安也在想這個問題，因此他剛剛特別講到，不要為了政黨利益犧牲國家利益。

此外，脫口秀主持人博恩日前公開最新一季《炎上》台北市議員王世堅將與柯文哲參同台，柯文哲笑稱，不會啦，哪有什麼，那個博恩實在是在炒新聞，至於會火力全開嗎，他說「不會啦，火力開什麼」。