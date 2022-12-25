苗栗縣長當選人鍾東錦25日宣誓就職第19屆苗栗縣長，鍾東錦在苗栗縣政府文化觀光局中山堂內宣誓，由客委會主委楊長鎮監交，並從卸任縣長徐耀昌手中接下印信，徐一度哽咽感性向縣府團隊、鄉親感謝，鍾東錦則表示，他會跨越黨派高牆，讓縣政回歸人民，而小內閣則會在3個月後到位。

徐耀昌在致詞時數度哽咽，感謝8年來縣府團隊跟各界的幫忙，同時他也向妻子蔡麗卿深情告白「再嫁給我一次」，他可以把時間留給太太，當一位好老公，現場氣氛溫馨。

鍾東錦上午出席縣長就職暨交接典禮先行宣誓，隨後由楊長鎮監交，並從徐耀昌手中接過印信。鍾東錦表示，2022是他人生最精彩一年，今天的感動留給家人、榮耀留給縣民，他會用4年時間證明苗栗即將崛起，未來他會以戒慎恐懼、如履薄冰的心態面對縣政。

鍾東錦說，他未來上任跨越黨派的高牆，並把權力回歸人民，也感謝徐耀昌讓縣府財政回歸正軌，他會以有限資源打造更好的苗栗縣，而縣政府團隊會在3個月後到位。