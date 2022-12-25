高虹安（右）今天上午9點在內政部代理部長花敬群（中）監誓下，由代理市長陳章賢手中接下印信，宣誓就職新竹市第11屆市長。（陳育賢攝）

高虹安說，整個團隊都沒有喘息時間，1秒也不能休息，將立即就戰鬥位置全力拚市政。（陳育賢攝）

民眾黨新竹市長當選人高虹安在一路風風雨雨下，25日宣誓就職第11屆新竹市長，正式成為新竹市史上首位女性市長，高虹安說，就職第1件事是對媒體撤告，也會坦然面對自己的官司，整個團隊都沒有喘息時間，1秒也不能休息，將立即就戰鬥位置全力拚市政。

高虹安今天上午9點在內政部代理部長花敬群監誓下宣誓就職新竹市第11屆市長，她說，其實昨天的心情忐忑不安，因為從當選到就職之間確實發生很多事，無論外界有什麼挑戰，她還是很努力尋覓市府內閣團隊人選，也於今天順利完成就職與交接程序。

她表示，感謝1個月前，超過9.8萬位新竹市民的託付，給她這個機會，來為全體新竹市民服務。未來，她會全心全意推動新竹市政，所有的市民朋友都會是市政團隊要照顧的對象，我們會用超過100分的努力，來回報所有市民朋友的肯定與支持。

她也要勉勵新市政團隊，市政工作確實繁重，但前方仍有許多的改革等著去推動，也有許多困難與挑戰等著去克服，在市政團隊的肩上是來自超過45萬新竹市民的甜蜜負擔，因此沒有時間慢慢來，更沒有所謂的蜜月期，1秒都不能休息。

從今天開始，就要一一實現對新竹市民所提出的政見與承諾，她向市民保證，現在起會時時刻刻以新竹市民為重，思考如何為新竹市民以及下一代打造1個更進步、更繁榮、更永續、更宜居的新竹市。

高虹安指出，她要為新竹市的每1個家庭而奮鬥，兌現0到6歲市府養的承諾，讓每位新竹的爸爸媽媽都能享受到最小的負擔、最大的幸褔，並吸引更多年輕家庭來到新竹市定居。

更重要的是要興利除弊，重新審視與檢討過去各項公共工程的品質、施工過程與預算規畫等，讓財政紀律的精神重新回到新竹市，讓市政府重新贏回新竹市民的信任。

高虹安也強調，政黨輪替是民主政治的常態，但這絕不意味著她會全面推翻過去市府的政策，她承諾過去市府好的政策，會與市政團隊絕對會繼續延續，蓋到一半或還沒修繕完成的公共工程，也絕對會在兼顧品質與財政紀律的前提下，盡速完成。

面對上任後如要如何查「新竹大祕寶」？高虹安說，之後將更用心查核、檢討公共工程，不過若查到類似弊案也會交由檢調司法，而非由市府認定。

她表示，當選後確實收到很多地方基層與民眾的陳情，都對竹市公共工程有疑慮，她再次強調，未來會對公共工程無論是預算編列或追加、發包流程與驗收、廠商招標資格做通盤檢討，讓公共工程與經費能個合乎財政紀律與確保實用性，並讓市民找回對公共工程的信任感。

另，對於自身還要面對司法的調查，是否擔心自己市政、官司兩頭燒？並且要台北、新竹兩地跑，高虹安則是指出，她會勇敢面對，並絕對尊重、配合所有檢調司法的程序，對於市政也不會浪費分秒，將全力來拚，相信她堅實的市政團隊無論在經驗與專業上，都可以做到最好，所以她並不擔心。