民進黨九合一選舉大敗，目前也成立敗選檢討小組檢討原因。民進黨立委邱志偉昨平安夜時發文表示，在這次的敗選檢討過程，許多人把年輕人不投票的原因歸咎於短影音的崛起。邱志偉說，包含抖音、小紅書等平台，政府早就該禁；但他表示，最重要的還是要到第一線與民眾溝通，而不是讓社群媒體或網紅取代。

邱志偉表示，在這次民進黨敗選的檢討過程，許多人將年輕人不投票歸咎於短影音的崛起，許多人因為觀賞對民進黨不友善的影片，因此而對投票意向產生影響，進而造成敗選因素之一。因此，提到包含抖音、小紅書的平台的禁絕，將問題與政治結果做連結。但抖音問題其實行之多年，政府不但該禁、也早就該做，是行政機關不夠積極。然而，更關鍵的問題是，為何這樣的短影音，尤其論政的影片，或是許多網紅、直播主能夠崛起？關鍵就是民進黨讓出政治話語權，與民眾、民心脫節，問題不是單單一隻影片而已。

邱志偉認為，政府查處抖音的行政效率不彰。過去處理中國OTT平台愛奇藝違法落地，竟拖了好幾年才真處理完成，如今又見抖音疑似要在台闖關，雖然目前該平台未在台灣設立分公司，所謂的「字節跳動台灣股份有限公司」都是台資，所以可以規避陸委會的國安審查。他呼籲政府，這種新型態的繞道方式，面對顯而易見的國安疑慮中資公司，在台灣有任何不法的行為，縱使只是疑似階段，也應當擴大通報，不應僅以行政合法方式放行。

邱志偉再說，抖音牽涉的資安及國安疑慮，但竟要到選後，數位部12月5日才禁止公部門使用，這根本是行政怠惰。此外，還有許多疑似中資在台違法落地的公司，或以假外資之名、真中資之實的公司，政府要徹底查處，不應還持續放任，或慢慢審查。尤其是涉及中資補貼，造成不公平競爭，或以後台研究台灣使用者習慣的相關產品、平台都必須該做好相應懲處，甚至逕行下架。

邱志偉也說，除抖音外，最重要的是政治傳播、溝通的問題；他呼籲全黨同志，以及現在的政府，不要忘記溝通，要勇敢站到第一線！溝通不是單靠傳統、原始的造勢晚會而已，要能走入基層，要能真正與民眾對話，要說出人民心聲，更要對民眾提出的建言，來解決問題。

邱志偉最後表示，偉大的政治家都是優秀的溝通者，例如英國前首相邱吉爾、美國前總統雷根，他們精彩生動的演說，很重要的一點就是他們能鼓舞人心，能成為國人心目中最佳代言人。民進黨是從街頭起家的政黨，沒有人民的支持，絕對沒有民進黨；所以要不跟人民脫節，說出大眾心聲，找回支持者初心。