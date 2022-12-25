新北市第四屆市長及一級機關首長宣誓就職典禮25日舉行，連任成功的侯友宜市長（見圖）發表就職演說前，向來賓敬禮致意。（陳怡誠攝）

新北市第四屆市長及一級機關首長宣誓就職典禮25日舉行，連任成功的侯友宜市長（右）抵達現場，與出席貴賓致意。（陳怡誠攝）

新北市長侯友宜25日就職，對於新北未來，他強調做事不要考慮選票，他提出2030新願景，透過三軸心、三微笑曲線，開發面積達2451公頃，帶動六大經濟產業鏈，還有捷運三環六線，讓新北成為安居城市，串起北台灣的發展，打造成為像東京、首爾、舊金山或洛杉磯等國際大都市，不只2030，還有2050目標。

侯友宜說，三個軸心分別是板橋新板特區、三重第二行政中心與新莊副都心，還有以新店十四張與蘆洲南北側的三個微笑線，包含樹林大柑園、三峽麥仔園與泰山楓江等計畫，面積達2451公頃，帶來六大經濟產業鏈發展。

在捷運路網部分，2030願景接續三鶯線、萬大中和線、新北樹林線及南北環線完工，將達成新北市轄內捷運路線139公里及121座車站，達到與東京、首爾一樣的目標，超越新加坡，尤其前兩天感謝中央核定深坑輕軌，還有北環線一段發包順利，讓新北跟時代走，交通路網做好、產業路網做好，讓新北成為永續城市與跟國際比擬的大都市。

侯友宜也說，淡江大橋2024年要完成，今年底也有跨年煙火，他指出，跨年有煙火有重要意義，他要告訴新北市民淡江大橋落成後，每年煙火絕對超過澳洲雪梨煙火秀，但不是比較煙火，而是淡江大橋是台灣新地標，是淡水河母親之河最美的地方，未來民眾返航時，看到淡江大橋，就知道「我的媽媽在哪裡」，這是新北市榮耀感。

侯友宜也說，在與中央合作上更要緊密，包括交通路網的汐東線、林口交流道，還有中小企業、電商、國際接軌、創造國際外匯，都要緊密跟中央並肩作戰，中央跟地方唯有同心齊力「這跟選舉無關、這跟做事有關」， 繼續合作、向前行，新北才有機會，中華民國才會強。

侯友宜也說，這幾天他與團隊也一直盯，把跟中央合作的政策好好提出來一條條跟中央與各縣市溝通，好好做事，好好打拚。