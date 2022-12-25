小甜甜（張可昀）因與宋逸民所組教會理念不合而退出，而宋逸民發出的三點聲明中，提及小甜甜「私生活有很大的狀況」引發過去曾是教友的藝人為小甜甜叫屈，對此，宋逸民在留言區中回應網友表示，發聲明是迫於無奈，但強調「真理不容輕忽」。

宋逸民在昨（24）日發出的聲明中因提到小甜甜「私生活有很大的狀況」，而遭到網友怒轟，其中一名網友認為，他應學習接納與饒恕，並非用所謂的「真理」控制、控告、衡量一個人，對此，宋逸民稍早留言回復，自己將虛心接受，隨後解釋發聲明是為了平息外界質疑，「我非常願意接納和饒恕，也沒有情緒，但文中我所提到『真理』是不容輕忽的，只是文字的表述」最後也向外界道歉製造如此大的風波，並希望事情就此落幕。

宋逸民在回覆中強調「真理不容輕忽」。(圖／截圖自宋逸民臉書)

事實上，原先是傳出小甜甜在記者會上因爆愷樂近況，惹火宋逸民最後遭換角進而退出教會，之後宋逸民教會才發出該聲明解釋，但卻因提到小甜甜「私生活有很大的狀況」而引發外界痛批，連過去曾為教友的藝人林利霏也發文力挺小甜甜，針對教會聲明中所指「小甜甜私生活有極大狀況」，林利霏更反過來質問，「甜甜私生活怎麼了？！她私生活很簡單很檢點！」，且有網友轟小甜甜離開還帶走其他藝人，林利霏也特別澄清「我比甜甜早離開！我自己會分是非對錯，甜甜從始至終都沒叫我離開。還有是就是，不是就不是！」。

對此，小甜甜經紀人也回應「甜甜的私領域一直沒有太過複雜，就是工作，加上為人母後，更多時間在小孩身上，由於目前已經離開教會，所有過去的是非，我們就不便再多說什麼，避免引發更多紛爭，彼此理念不合分開，我們彼此都帶著祝福，很感謝幫忙過及協助過甜甜的人！」