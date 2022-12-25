第19屆新竹縣長楊文科（前排左二）、縣長夫人甘秀美（前排右二）以及各局處首長合影。（邱立雅攝）

第19屆新竹縣長楊文科在宣誓就職後，隨即返回縣長室，批核上任後首份公文。（邱立雅攝）

當選連任的新竹縣長楊文科25日宣誓就職，致詞時強調竹竹苗為共同生活圈，應用跨域概念來看區域發展，未來會跟新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦密切溝通合作，解決過去未能解決的問題。未來具體施政，楊文科提出3大面向，包括協助科技產業發展、完善跨域交通建設、傳承發揚客家文化。另外楊文科同時也公布第一波小內閣名單，由消防局前副局長陳中振擔任消防局長、延攬台北市副發言人魏文元擔任新聞處長。

楊文科宣誓就職第19屆新竹縣長，展開他的第2任縣長職務，儀式由行政院環保署長張子敬擔任監誓及監交人。楊文科致詞指出，他擔任縣長以來，始終秉持民之所欲、長在我心等理念，在首任任期推動的5支箭、10大交通建設、共融式特色公園、綠色海岸風景遊憩計畫等，都是攸關新竹縣未來30年榮景發展的重大建設。

楊文科重視行政革新與簡政便民措施，要求改進繁複表格、公文往返，減少不必要的文書流程，避免造成「淤泥效應」而浪費資源、低落行政效率。楊文科強調，過去4年他打下堅實基礎，率縣府團隊招商引資、開源節流，榮獲「招商王、賺錢王、還債王」的3冠王肯定。

4年來縣府還債135.75億元，大幅降低負債到79.67億元，楊文科說，雖然積極還債，但公共建設、社會福利及總預算金額都屢創新高。例如歲出預算從4年前的236.22億元，到明年將成長至348.24億元。社會福利預算則從4年前的18.85億元，到明年將成長至49.22億元，讓本縣老中青幼統統照顧的社會福利愈來愈完善。

由於竹竹苗科技產業發達，人才也往這3個地區移動，楊文科強調，未來4年他將與新竹市、苗栗縣透過跨域合作平台，並已建立與高虹安、鍾東錦溝通管道，將隨時討論合作，解決過去未能解決的竹竹苗跨域治理議題。

關於具體施政，楊文科提出3大面向。首先為協助科技產業發展，將台知園區及科學園區3期2項計畫案，納入未來竹科擴大的腹地範圍，並全力爭取中央儘速通過這2項計畫案。另外也將繼續增設1000公頃產業用地，連結竹竹苗科技產業廊帶，確保新竹縣在科技首都的優勢地位。

其二為完善跨域交通建設，高鐵橋下聯絡道延伸至竹科的第3期工程，預計在明年6月底完工，另外也爭取到中央核定12.64億元，要增設經國大橋的北向、南向匝道。台1線替代道路新豐到新竹新闢工程，也已獲核定總工程經費28.43億元，要開始第1期施工路段。至於跨頭前溪橋樑道路，新竹市的部分過去一直延宕，他將會與高虹安溝通，儘快合作完成。

第3則為傳承及發揚客家文化，未來將籌辦世界客家博覽會，並規畫世界客家論壇，打造新竹縣成為全球客家文化中心。同時持續辦理全國常態性客家戲曲、文學、創作比賽暨活動，並引進國際級表演與展覽，在傳承及推廣客家文化的同時，也打造多元文化家園。