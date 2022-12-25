國民黨高雄市議員曾俊傑，昨天拋出震撼彈宣布退出國民黨，加入無黨團結聯盟，並與民進黨高雄市議員康裕成搭檔角逐正副議長。國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨一定要團結，對於任何違反黨紀的感到遺憾，考紀會也會在事後積極處理。

朱立倫與參選高雄市長落敗的柯志恩，今天都參加國民黨桃園市長張善政就職典禮，柯志恩更是炮火猛批，她表示，曾俊傑藍綠選票都要，選前掛著國民黨標誌，選上就把國民黨拋到旁邊，「要是你有膽，選前你有骨氣，選後你這樣，就是背骨」。

柯志恩說，曾俊傑選後做出這種行為，藍營沒有辦法接受，綠營也要說一下，選前信誓旦旦說碾壓、議會會過半，但現在就是因為議員席次不夠，才被迫要接受這種背骨的國民黨員，「你說綠營議員選的好嗎？相信高雄市長陳其邁心裡有譜吧。」

朱立倫則說，國民黨還是秉持一個決心，在國民黨最困難時候團結一致就是最忠貞的同志，呼籲大家團結。