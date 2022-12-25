大陸國務委員兼外長王毅25日在一場研討會上表示，中俄兩國深化睦鄰友好合作，建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上的雙邊關係堅如磐石，不受干擾挑撥。他強調，中方堅持對歐洲友好合作取向，加強戰略對表和務實合作，攜手打造亞歐大陸穩定錨。

據大陸外交部網站消息，王毅在「2022年國際形勢與中國外交」研討會上表示，中俄兩國深化睦鄰友好合作，全面戰略協作更加成熟堅韌。大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普丁在北京實現「冬奧之約」，在烏茲別克撒馬爾罕舉行重要會晤，為中俄關係在新的歷史條件下開拓前行，提供戰略引領。

王毅說，一年來，中俄堅定支持彼此維護核心利益，政治和戰略互信更加鞏固。兩國貿易額加速邁向2000億美元大關，重大投資專案穩步實施，本幣結算規模持續擴大，黑河公路橋、同江鐵路橋建成通車，跨境互聯互通取得標誌性進展，互利合作內生動力更加強勁。

王毅指出，面對個別國家重拾冷戰思維，製造「民主對抗威權」的偽命題，中俄與各國一道，堅定不移推進世界多極化和國際關係民主化，堅定不移反對霸權、抵制新冷戰。建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上的中俄關係堅如磐石，不受干擾挑撥，無懼風雲變幻。

王毅還表示，中方堅持對歐友好合作取向，致力於中歐關係健康發展。中歐合作關乎全球格局穩定和亞歐大陸繁榮。友好是中方對歐政策的主基調，合作是中方對歐政策的總目標。中方樂見歐洲加強戰略自主，支援歐洲一體化進程，期望歐盟在國際事務中發揮更大作用。

王毅指出，一年來，習近平與歐方元首舉行20多次通話和會晤，接待德國總理蕭茲、歐洲理事會主席米歇爾訪華。中歐貿易投資逆勢增長，一系列重大項目相繼建成，充分說明中歐是夥伴不是對手，是機遇不是威脅。中歐在國際舞台上共同踐行真正的多邊主義，攜手應對氣候變化、生物多樣性等全球性挑戰。中方願與歐方在相互尊重和平等基礎上繼續妥處矛盾和分歧，加強戰略對表和務實合作，攜手打造亞歐大陸穩定錨、發展繁榮新高地。