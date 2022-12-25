有句話說，錢不是萬能，沒錢卻是萬萬不能，錢財可說是支撐我們生活最大的動力之一，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上點名3星座，金牛座、摩羯座、雙子座，在年前錢財容易留不住，其中雙子座因生活上各種開銷，導致自己存款數字慢慢減少，甚至還有漏財狀況，需特別留意。

▍第三名：金牛座

金牛座在年前，對生活及未來會陷入矛盾、產生懷疑，甚至對目前的現狀感到灰心煩躁，其中特別是財運最不穩定，因為火星正在財帛宮逆行，年關將至，生活及家庭上出現許多狀況需花錢，可能是工作上的異動暫時沒有收入，或家庭突然需去支付開銷，讓你根本存不到錢，是時候整理自己的理財規劃及生活收支了，免得財庫就像破了洞般，怎麼補都補不回來。

▍第二名：摩羯座

摩羯座在年前，事業上需多花費更大量的時間及精力，才能勉強持平，但頻繁的熬夜加班丶勞心勞力的付出，卻不一定能得到同等的回報，久了便容易感到身心俱疲，這時的你們雖想出去闖一闖，但卻受限於各種人丶事、物的牽扯，而令你不得不止步於此丶無法前行，就連投資也在外力干擾下，而不得不放棄，過年前在收入上較難有起色，多是支出遠超過收入，讓錢財也跟著留不住了。

▍第一名：雙子座

雙子座在年前，整體運勢上顯得黯淡無光，收入並沒有增加，但生活上大大小小的開銷丶人際方面的應酬聚會卻是越來越多，只能看著存款數字慢慢減少，部分雙子座可能還有漏財狀況，如莫名吃上罰單丶或遺失貴重物品等，就連工作上的合約破局丶案子終止等都有可能，因火星正在命宮逆行，這些生活丶工作上的各種破財，還是覺得烏雲罩頂丶心情變差。