台南市正副議長選舉爭議連連，選前賄聲賄影、黑金傳聞不斷甚至傳出有議員被帶上車威脅，國民黨主席朱立倫今天說，台南市已經變成外傳的高譚市，賴清德副總統未來的賴清德主席，怎麼去面對故鄉變得這麼黑、這麼亂，如何讓大家對於民進黨執政還有信心？

朱立倫說，真是覺得很遺憾，國民黨曾經歷經黑夜，但是國民黨已經走出黑夜邁向青天白日，現在是清清白白實實在在，可是民進黨越來越黑，竟然能夠發生這麼多黑道槍擊事件，還要對於選舉過程當中動用黑道，這是民眾無法理解的。