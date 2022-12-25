約7000名熱愛運動與跑馬的好手們，於寒風中競逐享受熱鬧的耶誕氣氛！（矽品公司提供）

矽品董事長蔡祺文與矽品慢跑社勇腳隊成員成功完賽。（矽品公司提供）

活動會場更準備各式各樣節目，等選手回來一同歡慶耶誕節。（矽品公司提供）

「2022矽品半程馬拉松－迎風挑戰」於25日耶誕清晨盛大展開！吸引約7000名熱愛運動與跑馬的好手們，於寒風中競逐享受熱鬧的耶誕氣氛！暖心企業矽品精密注重員工工作之餘的休閒生活，連續兩天安排活動，陪同員工與在地民眾共同歡慶耶誕佳節。

矽品公司指出，「2022矽品半程馬拉松－迎風挑戰」是大台中地區指標性路跑活動，矽品半程馬拉松分為三組，分別是半馬組（21K）、挑戰組（10K）、樂活組（5K），總獎金更高達15萬元！吸引許多好手前來挑戰，除豐厚獎金外，更有豐富實用的伴手禮，讓跑者們通通帶回家。

主辦單位精心準備美味賽道補給為跑友補充體力，交管人員駐守引導與醫護安排，讓跑友們能放心享受比賽過程，還能邊跑邊賞景，沐浴在台中市晨曦的美麗風景中，歡度耶誕假期。

矽品公司邀請公益團體惠明盲校視障樂團，於現場表演耶誕歌曲。（矽品公司提供）

矽品公司表示，本次邀請公益團體惠明盲校視障樂團表演耶誕歌曲，惠明校長陳志福感謝矽品與矽品志工社的夥伴長期支持，今年由矽品志工錄製的100本線上有聲書幫助惠明成立線上圖書館，讓惠明一舉獲得111年國家永續發展獎（教育類），這份榮耀一定要在今天與大家共享。

矽品公司除路跑活動外，會場更準備各式各樣活動歡慶耶誕節。（矽品公司提供）

矽品公司除路跑活動外，會場更準備各式各樣活動等選手回來一同歡慶耶誕節。活動會場有準備美食、小丑表演、樂團LIVE演唱、遊戲、發糖果與摸彩活動等。民眾開心歡慶耶誕節，活動會場相當熱絡、歡樂。

矽品公司還於24日晚上於潭子國小舉辦「藝想矽世界」紙風車表演『巫頂環遊世界』藝文活動，與社區民眾共度耶誕佳節。