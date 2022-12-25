高雄市梓官區工維街螺絲工廠12月25日上午8時許發生火災，消防局獲報到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市梓官區工維街螺絲工廠12月25日上午8時許發生火災，消防局獲報立即派遣23車52人前往搶救；現場是1樓挑高鐵皮工廠，於廠內燃燒大量油料，火勢猛烈，火勢約30分鐘迅速撲滅，無人員受傷受困。

消防人員在任務完成後，立即向廠方員工做災後防火宣導。

年關將至，高雄市政府消防局也呼籲，工廠等作業場所平時應落實環境安全維護並注意用火用電，提高警覺避免發生危害，如果發現火災應立即撥打119報案。