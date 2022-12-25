民進黨台南市議長參選人邱莉莉順利在第一輪勝出當選。（洪榮志攝）

台南市議會正副議長選舉競爭激烈，原先預估需第二輪投票才能產生，但因正國會6名議員投票前公開宣布將含淚投給「民進黨」，讓選情瞬間冷卻。最後，掌握席次優勢的民進黨議長參選人邱莉莉，並成功策反3名國民黨議員後，順利在第一輪即以36票勝出，郭信良獲21票，邱莉莉也完成「公主復仇記」。

國民黨副議長參選人李文俊及李鎮國、張世賢等3人跑票投給邱莉莉，民進黨28位議員全都一致性投票，再加台聯楊中成、台灣基進李宗霖，以及無黨籍的邱昭勝、黃麗招等人支持。

自知大勢已去的郭信良，投票完即離開議場，並發表書面感言指出，謝謝同事們4年來一路的支持，政治的紛紛擾擾，總是有結束的一天，對於所有同事只有感恩與感謝，不論他在哪一個位置，依然都會湧泉以報。

郭信良還說，這段時間有很多人的攻擊抹黑，他選擇原諒，他們是因為不瞭解被操作，還有人因爲心急而將他的個資公開，他也選擇原諒，因爲他坦蕩蕩，每個人的成長過程，或是從政過程，並不是都能含著金湯匙，「當妳比別人幸運的時候，妳就要更加珍惜」。

郭信良強調，從創黨開始一直到現在，他永遠不改初衷，25年的政治生涯，對他來說就是服務，從早到晚從不停歇，自問問心無愧。這4年擔任議長以來，幫忙小英政府推動外交，幫忙黃偉哲市長推動市政，讓議會的招標案公開透明，讓台南市議會成為公督盟評鑑全國透明度第一，也讓議會更開放、更接地氣，絕對是交出漂亮的成績單，他真的非常感謝議會同仁的支持。