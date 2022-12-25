新北市長侯友宜今宣誓就職，被問到是否「做好做滿」他表示，他這次就職責任更大，民眾期待更高，團隊要不斷創新，他會認真努力好好做事情，把握現階段人民對他的期待，為國為民努力做事。

侯友宜說，前四年謝謝市民朋友，他透過簡政便民、行動治理、智能城市，帶起新北2030新願景，越到後面挑戰越大，人民期待越高，團隊不斷改變創新，接受改變的勇氣，隨著環境變化更勇於去承擔人民期待，有魄力決心展現做事態度得到民眾支持 ，他會繼續加油，事情會做得比4年前好。

被問到4年後有機會看到侯交接給新的市長嗎？侯表示，他非常謝謝前幾任定下良好基礎，一棒接一棒，他規畫2030願景，還會規畫2050，現階段該做的事就是把棒接好，不管誰來做，有共同目標願景就好好打拚，帶動北台灣、全台灣，讓我們國家中華民國更好。

至於資深媒體人趙少康提出有黨員投票的美式初選，侯友宜表示，少康兄是非常傑出政治人物，很多政治理論與想做事態度，他都非常感動，希望趙少康兄弟一起努力合作，好好做事「趙少康兄加油」。

副總統賴清德提出和平保台，是否是抗中牌無效而改變說詞？侯友宜表示，他是刑警出身，是在槍林彈雨中打過來，他永遠不忘初心，就是保家衛國、捍衛中華民國，捍衛這塊土地安全，他的決心他的態度，40幾年不變，也永遠不會變，更是每個人的職責。