中國海警船22日航行進入釣魚台列嶼周邊海域，到今天清晨仍未離開日本所聲稱的「領海」，持續航行時間超過67小時，創日本政府2012年「國有化」釣魚台列嶼後新高紀錄。
日本放送協會（NHK）報導，日本第11管區海上保安本部表示，12月22日上午9時30分過後，兩艘中國海警船在釣魚台列嶼赤尾嶼（日方稱尖閣諸島大正島）海域「入侵」日本「領海」。
中國方面12月23日上午派另外兩艘海警船進行替換，截至今天清晨5時止，兩艘海警船在離赤尾嶼附近的日本漁船約8公里到11公里處航行。
中國海警船到今天清晨5時止，已在日方聲稱的「領海」內航行超過67小時，改寫今年7月5日到7日創下的64小時17分紀錄，創日本政府「國有化」釣魚台列嶼後新高紀錄。
日本海上保安本部持續在日本漁船附近部署巡邏船，在確保日本漁船安全同時，持續警告及要求中國海警船駛離該海域。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111225
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