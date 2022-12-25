花蓮縣議會議長張峻雖遭國民黨縣黨部排黑不予提名參選議長，但他仍以17票險勝同黨對手吳東昇15票，並在當選後宣布退出國民黨。（羅亦晽攝）

國民黨花蓮縣黨部提名吳東昇角逐議長之座，最後以15票輸給張峻17票。（羅亦晽攝）

花蓮縣33席議員今（25）日宣誓就職並改選正副議長，國民黨握有過半席次優勢，卻陷入內部分裂窘境，由現任議長張竣與黨內提名的吳東昇角逐議長之座，由於兩人各擁支持，選情相當激烈，吳第一輪獲最高票16票，但得票數未過半，未能坐上議長寶座，張峻則在第二輪逆轉，以17票險勝吳15票，順利連任，並在今天宣布退出國民黨。

花蓮縣議會33席次，藍營有20席，穩定過半，現任議長張峻雖有意連任，卻因涉案遭黨部以「排黑」不予提名，改提名吳東昇角逐議長寶座；綠營3席次，經黨中央通過「排黑條款」，決定自推張美慧參選議長。

由於議長選情相當激烈，國民黨更陷入黨內互打，縣黨部先是轉知20位黨籍議員，正副議長選舉採記名投票，票投吳、徐2人，更祭出黨紀，黨內議員如跑票，必送交考紀會開除黨籍。

第一輪議長選舉，吳東昇獲16票，張峻10票，張美慧3票，簡智隆、周駿宥、程美蓮及楊華美各獲1票，吳因得票數未過半，選舉進入第二輪投票，張峻獲得民進黨3票、簡智隆、周駿宥、程美蓮及楊華美等4票加持，再加上笛布斯．顗賚將票投給自己，最後贏得議長選舉，順利連任。

張峻疑因選情太過緊張，事後受訪時顫抖地說，這場選舉選得很辛苦，感謝民進黨願意支持他，讓他能繼續捍衛縣議會的尊嚴，強力監督、伸張民意，並感嘆「天公疼好人」，讓他知道堅持正義是對的選擇。

張峻允諾，未來4年，他會努力整合議員，因為民眾選出民意代表就是要監督縣府，而不是一味順應縣府，希望議員們一定要扮演好監督角色。

最後，張峻也宣布今天將退出國民黨！他說，自己是一個盡忠職守、愛國、愛黨的黨員，卻受到縣黨部霸凌，動不動就排黑，弄到他好像是全國最黑的議長；他強調，LED案二審目前還未定讞，認為自己很委屈，實在一言難盡。