苗栗縣38位新任議員25日宣誓就職，隨即展開正副議長選舉，選舉結果毫無懸念，由副議長李文斌扶正，27票高票當選議長。
早在九合一選舉前，副議長李文斌早早布局，獲議長、新科苗栗縣長鍾東錦支持，他將搭配議員張淑芬以無黨籍角逐正副議長。
今年選舉結果，苗栗縣議會席次大幅度變動，第20屆苗栗縣議員當選席次，國民黨7席、民進黨7席、時代力量1席、無黨籍占23席。披國民黨袍參選的議員從23席減到只剩7席，但席次嚴重衰減，主因縣長選舉國民黨分裂，議會版圖仍是藍營為主，泛藍席次為28席、偏綠僅10席。
今天正副議長選舉，無黨籍縣議員曾玟學與陳品安搭檔挑戰，並在選前發表多項改革議會的政見。開票結果，李文斌很快達到14票達過半門檻，最後獲得獲得27票，而曾玟學2票、無黨籍禹耀東1票、無效票1票，民進黨籍7位議員則各投自己1票。李文斌在確定當選後，也逐一向所有議員致意。
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