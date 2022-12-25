獲知自己敗選，郭信良嘆國民黨遭民進黨成功策動跑票。（程炳璋攝）

台南市議長選舉出爐，尋求連任的郭信良敗選，他發出聲明稿感謝議會同事4年支持，感嘆民進黨學國民黨過去的招數，成功策動國民黨跑票，傷了民進黨支持者的心，並要台南市長黃偉哲未來自求多福。

郭信良在投完票後迅速回到議長室，並找台南市警局長方仰寧密談，方仰寧走出議長室後表示，郭是談及議員安全隨扈問題。

台南市警察局長方仰寧在議長投票結束後，接到郭信良通知前往議長室。（程炳璋攝）

在邱莉莉開票過半數後，郭信良微笑接受訪問，他表示從投票結果看出國民黨顯然被民進黨策動成功，才會跑票，他感嘆曾幾何時國民黨過去的招數，民進黨也作，會令民進黨支持者傷心。

郭信良聲明稿強調是農漁民出身，不是黑金也不是黑道，不要為政治硬要染黑，直言自己不夠格當黑道，只是因為曬得黑，大家都才叫自己「黑面」。

郭信良提到政治紛擾總有結束一天，未來不論在哪一位置都會湧泉以報，自認擔任4年議長期間交出漂亮成績單。他表示會原諒這段時間攻擊抹黑自己的人，「因為他們不了解我，而被操作了」。

郭信良表示自己仍是堅定的台灣派，也是台南民進黨創黨黨員，並以台南市最近狀況連連，多次要黃偉哲日後自求多福。

郭信良留下「該是你的就是你的，不是你的就不是你的」，外界關心他未來是否支持賴清德的民進黨黨主席選舉，他表示會跟著選民的想法走。