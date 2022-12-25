盧敬文醫師吹奏長笛傳播耶誕的歡樂。（童醫院提供）

盧敬文醫師扮耶誕老人與緩和療護團隊到病房送耶誕小禮物。（童醫院提供）

耶誕節是個充滿愛與溫馨的日子，但住院病人卻只能待在醫院，因為病痛而苦悶。童綜合醫院緩和療護諮詢中心團隊，特地舉辦了耶誕音樂會活動，由家庭醫學科盧敬文醫師扮成耶誕老人，到病房區進行長笛演奏，並贈送耶誕小禮給病人，希望藉此舒緩病人的心情。

盧敬文醫師吹奏大家熟悉的歌曲，如淚光閃閃、First love和美女與野獸的主題旋律等等，讓所有在場聆聽的病人都隨著柔美的曲調而感到溫暖，並感受到醫護團隊的用心與愛心，有時還會隨著音樂擺動或一起歌唱，雖然只是短短的時光，卻能緩和些許身體與心靈上的痛楚。

對於這次的耶誕音樂會活動，病人與家屬們都給予許多感謝與肯定。盧敬文醫師與團隊成員也到病房贈送耶誕小禮給病人，並提供可愛的耶誕飾品一起配戴拍照，讓病人也渲染耶誕歡樂氣氛，感受到大家滿滿的祝福與鼓勵，不自覺都露出了最燦爛的笑容。

童綜合醫院安寧緩和療護團隊，包含醫師、護理師、營養師、諮商心理師、社工師、芳療師、靈性關懷師、藝術治療師、志工等，可以提供病人及家屬完善的照護，給予全人、全家、全程、全隊、全社區的五全整體照顧，提升末期病人生命品質。