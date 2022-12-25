111學年HBL高中籃球甲級聯賽女子組12強預賽，25日進入分組單循環賽最後一天賽程，賽前都是4連敗的新竹高商、永平高中交手，竹商在楊語蓁、許馨云合拿61分幫助下，91比74開胡，不過兩隊還是得在接下來兩天的外卡賽奮戰，想晉級8強，必須在外卡賽2戰皆勝。

HBL男子組12強複賽、女子組12強預賽從21日起在高中巨蛋體育館、高雄中學體育館兩地進行，與賽隊伍先抽籤分成兩組進行單循環賽，依照戰績排名，分組前三可直接晉級8強，分組四到六名則要打外卡賽，而分組第四可以以逸待勞，先等分組五、六先交叉捉對廝殺，再來進行最後對決，爭取最後兩張8強門票。

在分組賽程已經4天輸球的新竹高商、永平高中，希望能夠在25日賽事先求勝場開胡，讓球隊士氣獲得鼓舞，竹商楊語蓁投進5記三分球，狂飆本階段女子組最高的36分，加上許馨云贊助25分，以及廖妤涵13分、林念瑩11分，幫助首節打完1分落後的竹商在2、3兩節拉開差距，帶著18分領先進入第4節，並順利收下勝利。

永平高中湯沛晨投進6記三分球、進帳28分，隊友李玟萱砍進5記三分外線挹注19分，全隊本戰共投進11記三分球，集中在這兩位得分主力身上。