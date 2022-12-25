台東縣議長吳秀華（左）、副議長林琮翰（右）。（蔡旻妤攝）

台東縣議會副議長選舉結果25日出爐，國民黨林琮翰以24票當選，連任成功。（蔡旻妤攝）

台東縣議會議長選舉結果25日出爐，由國民黨吳秀華以24票勝出，連任議長寶座，副議長國民黨林琮翰以24票當選，同樣連任成功。兩人當選後都向議會所有同仁握手致意。