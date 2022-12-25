台東縣議長選戰結果出爐 由吳秀華連任 12:242022/12/25 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣議會議長選舉結果25日出爐，由國民黨吳秀華以24票勝出，連任議長寶座。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣議長吳秀華（左）、副議長林琮翰（右）。（蔡旻妤攝） 台東縣議會副議長選舉結果25日出爐，國民黨林琮翰以24票當選，連任成功。（蔡旻妤攝） 台東縣議會議長選舉結果25日出爐，由國民黨吳秀華以24票勝出，連任議長寶座，副議長國民黨林琮翰以24票當選，同樣連任成功。兩人當選後都向議會所有同仁握手致意。 嘉市正副議長選舉 2無黨籍組合對戰 曾俊傑投靠民進黨選正副議長 國民黨主席朱立倫這樣說 林奕華延遲上任挨轟 藍稱頻繁補選勞民傷財 #議長 #吳秀華 #台東縣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義市議長副議長激戰 陳姿妏第1輪未過半 進行第2輪投票 11:092022/12/25 政治 議員睡議會 18人請隨扈 南市議長選舉 恐2輪投票決勝 04:102022/12/25 政治要聞 基隆議長寶座角力 決勝關鍵少數 04:102022/12/25 地方新聞 曾俊傑曝退國民黨原因 坦言投靠綠營選副議長壓力大 10:232022/12/25 政治 基隆民進黨與親民黨合作 搶攻正副議長 05:312022/12/25 政治 彰化2議員當選人羈押中 無法就職、投票 04:102022/12/25 地方新聞 高市議長選舉震撼彈 曾俊傑倒戈退黨 搭檔康裕成民無配 04:102022/12/25 政治要聞 「可讓賴清德沒時間反轉民調」 沈富雄：國民黨若夠聰明就該一再補選 08:542022/12/25 政治 連任花蓮議長後宣布退出國民黨 張峻：被縣黨部「動不動就排黑」霸凌 11:442022/12/25 政治 無黨團結聯盟打臉曾俊傑 推朱信強、陳善慧參選高市正副議長 09:442022/12/25 政治 民進黨議員退黨無效？嘉義市議長出爐 陳姿妏激戰2輪當選 11:242022/12/25 政治 藍營3人被策反、正國會6員含淚投票 民進黨邱莉莉當選南市議長 11:262022/12/25 政治 戴錫欽當選北市議長 民眾黨4票都投他 11:472022/12/25 政治 22縣市正副議長改選 國民黨：高雄市與花蓮縣選情亮紅燈 00:412022/12/25 政治 綠搶下基隆議長 林右昌運籌帷幄扳回一城 11:512022/12/25 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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