新竹市第11屆34席市議員25日上午10時宣誓就職，市議會隨後舉行正、副議長選舉，首先舉行的議長選舉由國民黨許修睿以20票順利連任；隨後登場的副議長選舉，也由尋求連任的國民黨余邦彥以19票順利當選。

今天的第11屆新竹市議員宣誓就職典禮，由議會最資深的11連霸香山區市議員鄭成光擔任主持人，隨後的正副議長選舉，議員們推舉監察員為林彥甫、鍾淑英、孫鍚洲3人，3人再互推鍾淑英為主任監察員。

首先舉行議長選舉，結果許修睿獲國民黨同黨同志14票全數支持，另再獲民眾黨2票、無黨籍4票，共計獲20票，首輪即順利連任；另，民進黨推舉的議長人選曾資程則除了獲綠營8票之外，另獲綠黨1票及無黨籍1票，獲得10票落敗。此外，時代力量推舉林彥甫參選，獲3票；另，無黨籍的田雅芳獲1票。

隨後舉行副議長選舉，結果余邦彥同樣獲國民黨14票支持，另獲民眾黨2票、無黨3票支持，共獲19票順利連任；另，無黨籍的吳國寶獲民進黨與綠黨支持，再加上無黨3票共計獲12票落敗；時代力量蔡惠婷獲3票。