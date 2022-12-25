桃園雲豹職籃啦啦隊「Leopard-Girls」（電豹女）成員Wendy（林宛璇），擁有甜美臉蛋與175公分的高䠷身材，加上過去曾大方公開與百萬網紅團體「反骨男孩」成員孫生的戀情而備受矚目。而兩人雖在12月初宣告分手並互相祝福，卻在聖誕節（25）日當天稍早，突然在社群平台上隔空交火，並互洩兩人私下的生活內幕，引發網友熱烈討論。

Wendy今日一早在個人IG的限時動態上，以黑底白字發文，怒嗆孫生「說要挽回說只愛我，但是繼續到處約砲，世界最蝦（瞎）非你莫屬，狗改不了吃屎，那就繼續吃屎吧」；接著，孫生也在個人IG的限時動態上發出2則貼文，反嗆「我真的覺得無言」、「妳在外面跟別人做愛，我根本不想管妳，妳永遠耳朵關起來，我累了真的，我們現在已經分手了，謝謝」。Wendy則又回應「那就拜託放過我吧」，孫生看到後表示「我們這樣發限動，只會讓媒體記者消費我們而已，早跟你說過你永遠聽不進去。總之妳成功了，妳成功徹底把我趕跑了，我也會讓自己好好放下的」。而兩人疑似因牽扯不斷的關係再度引發熱議，但Wendy看起來態度相當堅決，似乎已經放下過去那段情。

事實上，Wendy與孫生分手後曾遭到大批酸民痛罵她「拜金」、「霸佔孫生機車」，而Wendy也透過限動的你問我答匿名遊戲一一回應並反擊酸民，甚至公開兩人先前去新加坡旅遊時，4萬多生活費是由她支出一事，並解釋孫生的機車早已轉移到她名下等等，最後她也大方地感謝孫生這段時間的照顧與幫助，希望此事能告一段落。