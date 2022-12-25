就職演說中，陳其邁深深一鞠躬表達市民支持。（高雄市政府提供／崔正綱高雄傳真）

陳其邁就職演說，表示「公平城市、社會共好」是他們的施政四年的目標。（崔正綱攝）

陳其邁就職演說後，批示第一批人事命令公文。（崔正綱攝）

高雄市第四屆市長、副市長及首長今天宣誓就職，陳其邁在就職演說中，表達下個四年施政目標。陳其邁表示，將「即刻上工」，並稱讓高雄「公平城市、社會共好」是他們的施政四年的目標，市府團隊將透過具體的行動，帶領高雄起飛，科技、移居、幸福、魅力的高雄。

陳其邁宣誓後，由勞動部長許銘春監誓授予印信。隨後任命各局首長，並開始就職演說，陳其邁先深深一鞠躬，感謝高雄市民用選票表達對市府的肯定，陳其邁表示，民主選舉已經順利完成，但是市政工作永遠是現在進行式，「讓高雄更好」這個理想，他會用最謙虛的態度來反省，以及用堅毅的精神來精進，扛起市民的期許和要求。

陳其邁說，今天在完成宣誓就職後，將立即召開市政會議，「即刻上工」，為心愛的城市繼續努力，為高雄鄉親服務絕不中斷。「一定要讓人民感受政府施政的成果，假如沒有符合人民的期待，那一切都不是他們來到政府工作最主要的目的。」

陳其邁指出，要求各項市政工作實事求是，一步一腳印的來完成，傾聽民意，面對問題、解決問題，不分地域、族群、性別、世代與黨派，展望下一個四年，「公平城市、社會共好」是他們的目標，市府團隊將透過具體的行動，帶領高雄起飛，邁向科技、移居、幸福、魅力的高雄。

陳其邁表示，向高雄真正的「頭家」，也就是所有高雄市民致敬，並且將所有施政成果的功勞，歸於每一位堅守工作崗位、辛勤付出的基層同仁，感謝同仁付出，讓高雄的發展與進步，不斷積累、成長而璀璨。

最後，陳其邁說，感謝所有市民朋的支持和鞭策，他必須更謙虛反省，未來的四年他會和市政團隊繼續打拚，讓正在衝刺的高雄，成為起飛的高雄。