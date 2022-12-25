台北市長蔣萬安25日宣誓就職，對於是否延續卸任市長柯文哲早上7點30分開晨會？蔣萬安受訪時說，這部分團隊未來都會依照需求，召開會議讓市政推動更為順暢。台北市政府發言人羅旺哲事後說明，明天蔣市府會針對相關局處需求召開會議，明天確定會召開晨會。

對於上任後第一件事，蔣萬安說，上任之後會即刻展開到北市府各單位去實際走訪，了解他們的需求和心聲、聽取他們的意見，讓市政推動更為順暢，接下來市民非常關心的大巨蛋、內湖交通、都市更新也會加速推動讓市民有感。

談到重點政策，蔣萬安再提及，大巨蛋絕對是市民非常關心的議題，他也具體承諾會盡全力在1年讓大巨蛋內啟用完工，內湖交通也是多年來民眾非常關心期待解決的課題，包含都市更新也是對市民的承諾，這些都是接下來捲起袖子、即刻上公，需要協助市民做最好的市政。

蔣萬安選前曾說上任後要看清潔隊，他今天說，不只是辛苦的清潔隊員，包含很多推動市政在第一線的單位，也都會去走訪關心、了解需求，讓市政推動在各個層面都非常順暢讓市民有感。

是否今天馬上去拜訪？蔣萬安強調，都會即刻安排，會安排非常完整，讓走訪各單位、聽取心聲非常周延，今天市府都安排了相關行程，包含等下要再回議會，回來還有簽公文，等下會會報，這些大概今天都已經排定。