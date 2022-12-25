最近大陸競演類節目集合許多大咖香港藝人佘詩曼、吳鎮宇、惠英紅、鄧萃雯及張可頤重演多年前經典戲劇畫面。其中，佘詩曼更以2004年《金枝慾孽》中的「爾淳」造型示人，讓網友們大讚完全與當年沒變，更指她「歲月從不敗美人」超高評價，此外，她也透露自己對這檔綜藝的看法，表示非常期待。

藝人佘詩曼非常孝順，除了工作之外，她都會留港陪伴母親，上月中她更大排筵席為「佘媽」慶祝70大壽。但是，因為要錄製《無限超越班》，她選擇飛回大陸工作，這次答應參與，主要因為此節目是由香港無綫、浙江衛視及優酷合辦，有名念舊又有義氣的佘詩曼，一心為支援娘家（佘詩曼早期為TVB一姐）而爽快答應。

而佘詩曼在節目中亮相時，她以《金枝慾孽》中的「爾淳」造型示人，只見她戴上清朝頭飾，向著鏡頭蹲了萬福禮，她的狀態與氣色與當年相差無幾，看不出一絲歲月的痕跡，影片曝光後，網友們更力讚「歲月從不敗美人」如此超高評價。她在受訪時開心表示：「這次好開心可以重溫很多香港經典作品，除了經理人之外，我還會做了導師，會設計一點環節讓學員去發揮演技，自己也會參與演出。」

對於薛凱琪節目中慘被惠英紅狠批是40多歲的陶瓷娃娃、范世錠因遲到10分鐘遭爾冬升及惠英紅怒駡，她對此表示：「 每個導師都有不同的風格，我又多了個經理人身份，所以責任上都會偏向重新平衡學員和其他導師的關係。」

事實上，《無限超越班》節目陣容相當強勁，藝人成龍是節目召集人、香港著名導演爾冬陞兼任監製及輔導員，影后惠英紅及吳鎮宇則擔當監製，而佘詩曼就身負重任，擔當「無限經理人」一職，既要與學生鬥戲，又要身兼導師及經理人，任務絕不簡單。這檔綜藝開播後，也掀起不少討論。