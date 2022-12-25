新竹縣議員25日舉辦第20屆議員宣誓就職典禮，37名選人中因湖口鄉議員當選人陳德木涉賄在押中，無法出席宣誓，共有36人宣誓後參加正副議長選舉，毫無懸念由現任議長張鎮榮以27票連任，副議長也是由現任副議長王炳漢以27票當選連任。

宣誓就職典禮由8連霸議員鄭美琴擔任主持人，36人在宣示後，隨即展開正副議長選舉。議長部分得票數分別為張鎮榮27票、張珈源6票、羅美文1票、何智達1票以及呂宛庭1票，最終由張鎮榮連任。

副議長選舉得票數分別為王炳漢27票、蔡蕥鍹6票、羅美文1票、何智達1票、呂宛庭1票，由王炳漢連任。整個投開票過程順利平和，無任何突發狀況。

本屆議員共有37名當選人，其中12人為新面孔，年紀最輕的則為新埔鎮呂宛庭，今年僅27歲，過去在消防隊擔任義消志工，並從事社福工作，因對政治工作有興趣，首度參選，拿下第5選區7972票最高票。另外，37名當選人在25日當天少1人宣誓就職，為湖口鄉議員當選陳德木，因在今年6月涉對選民每人千元買票，遭到檢方聲押禁見獲准，並關押至今。