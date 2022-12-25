移民官說明學生居留證線上申辦方式。（移民署提供）

外國學生為台灣學術界帶來多元的學習風貌，移民署表示，外國學生在台的居留身分、生活適應及人身安全等議題，為各界關心的議題，北區事務大隊台北市服務站與國立台灣大學於日前共同辦理外國學生座談會，利用午餐時段與外國學生進行交流，關懷近百位外國學生在台生活適應情形。

在午餐座談會上，台北市服務站首先表達移民署對外國學生在台生活適應的重視，並由移民官以中、英文詳細說明學生居留證線上申辦方式、常見問題及基本法律知識，希望降低外國學生因不熟悉線上系統操作，或疏忽步驟而導致無法順利申請居留證的比例。

在外國學生人身安全議題上，移民官則是透過案例分享方式，將實務上人口販運真實案例，轉化成一則則生活故事，使外國學生透過生動的故事，體會人口販運之於人權侵害的嚴重性。最後，以播映動畫短片為結尾，提醒學生對於人身安全的基本警覺徵狀。

台北市服務站主任蘇慧雯指出，希望外國學生來台都能順利達成自己的生涯規劃，在逐夢的同時，也要注意防範人口販運的重要性，如自身有身分證明或旅行文件被扣留、收入遭到不當剋扣、遭受虐待或不當債務約束等情形，可撥打人口販運通報專線（02）2388-3095（響鈴救我）。