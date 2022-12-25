日本總務省消防廳統計，12月17日寒流造成11死59傷、12月22日寒流造成3死28傷，加總近期襲日的兩波寒流共造成14死87傷。由於大雪釀災，北海道今天上午又有近2萬家戶停電。

日本產經新聞報導，北海道電力公司今天上午表示，北部鄂霍次克地方等地有約1萬9500個家戶停電。北海道電力公司轄內12月23日也發生大規模停電，12月24日下午才剛恢復供電。

北海道12月23日發布大雪警報，紋別市一座電塔倒塌造成鄂霍次克地方等地最多時約2萬6000個家戶停電。

朝日新聞報導，今天上午停電家戶包括紋別市約1萬3460戶、雄武町約3040戶及興部町約2640戶。

紋別市從12月23日下午開始全域停電，24日上午恢復送電，之後幾乎全域都恢復電力；但今天上午7時左右又發生停電狀況。

停電區域如何取暖成嚴重課題，家住紋別市的55歲女性說，12月23日停電時用瓦斯罐式的迷你暖爐取暖，等到24日供電後，因為擔心會再度停電，又趕去採購瓦斯罐。可以看到當地不少民眾，紛紛前往賣場採購電池式的可攜帶式暖爐。

另外，讀賣新聞報導，12月23日大雪為位處四國地方的愛媛縣久萬高原町帶來約60公分積雪，已知有2人不幸死亡。

久萬高原町公所表示，死者之一是在12月23日晚間被路人發現倒臥雪上，送醫後宣告不治。這名死者是住在附近的60多歲男性，離事發處數百公尺停著男性駕駛的車，研判死者可能因積雪導致車輛受阻想徒步回家。

當地消防本部表示，12月23日晚間積雪深達76公分，是1979年開始觀測以來新高紀錄。在當地經營旅館的38歲業者重藤慶彥說，印象中沒看過高度及腰的積雪。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111225