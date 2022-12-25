女星小甜甜(張可昀)日前退出男星宋逸民的教會，並透露原因是「理念不合」，然而對方卻發聲明指控她「私生活有極大狀況」，雙方在檯面上正式撕破臉，沒想到，此時小甜甜的老公不僅未出聲支持，反倒肯定教會的處理方式「對事不對人」，近日甚至爆出夫妻倆疑似分居。事實上，小甜甜的婚姻可能早就亮起紅燈，今年9月她在節目曾抱怨老公言語幼稚，直說若要生第二胎考慮找別位男性。

小甜甜9月在節目《今晚開讚吧》坦言，平常照顧小孩已經很累，可是老公經常說許多冷笑話，而且還想獲得她的讚美，令她感到很煩躁，於是她說很擔憂小孩基因遺傳出現問題，因此有在思考：「如果要生第二胎，孩子的爸還要是同一位嗎？」

小甜甜解釋，雖然她已經結婚，但仍想找到第二任老公，直言：「我會怕我老公奇怪的行為與智商，我會擔憂」，接著自爆曾打開手機通訊錄，尋找第二胎的「精主」，令現場來賓嚇得回應她：「現在是要公開離婚的意思嗎？」

其實，小甜甜先前對老公未力挺自己說過：「他愛神我支持，他自己也有判斷能力」，語氣相當冷靜、平淡，至於對於兩人疑似出狀況的婚姻，昨(24日)小甜甜則向媒體表示，目前已由公婆幫忙協調，老公則是回到婆家居住，待雙方冷靜過後，再來討論下一步該怎麼做。