台東縣第19屆縣長宣誓暨就職典禮今天在台東縣政府大禮堂舉行，台東縣長饒慶鈴宣誓就職。（蔡旻妤攝）

台東縣第19屆縣長宣誓暨就職典禮今天在台東縣政府大禮堂舉行，台東縣長饒慶鈴宣誓就職。（蔡旻妤攝）

台東縣第19屆縣長宣誓暨就職典禮今天在台東縣政府大禮堂舉行，饒慶鈴的家人與縣府一、二級主管、競選團隊都到場觀禮。（蔡旻妤攝）

台東縣第19屆縣長宣誓暨就職典禮今天在台東縣政府大禮堂舉行。（蔡旻妤攝）

台東縣第19屆縣長宣誓暨就職典禮今天在台東縣政府大禮堂舉行。（蔡旻妤攝）

台東縣第19屆縣長宣誓暨就職典禮今天在台東縣政府大禮堂舉行，縣長饒慶鈴在行政院政務委員吳政忠主持、監誓及監交下，完成宣誓及就職。饒慶鈴的家人與縣府一、二級主管、競選團隊都到場觀禮，饒慶鈴允諾以4年時間乘以4倍努力，回報給台東鄉親對縣府支持，以及讓大家過更好日子。

典禮上午9時30分舉行，在吳政忠監誓下，饒慶鈴宣讀誓詞，完成就職宣誓程序，接著由機關代表人事處長張文馨轉交印信給主持人，進行印信交接，饒慶鈴從主持人吳政忠手中接過印信，完成交接。

吳政忠恭喜饒慶鈴高票當選連任，盛讚台東擁有美麗景觀、人文風情、多元族群融合，以及史前文化遺址，過去4年在縣長及團隊努力下，台東有不一樣的改變。吳政忠並以國家科學及技術委員會主任委員身分，建議台東未來將文化、觀光及農業等與科技結合，呈現另一風貌。

饒慶鈴表示，過去4年透過開放、整合、創新理念擦亮台東品牌，發展專屬台東的慢經濟模式，讓台東的自然真實被國際看見，在慢經濟、快效率的施政主軸下，積極推動台東更美好的生活環境，未來回報給台東的不只是4＋4，而是4×4，以4年時間乘以4倍努力，回饋鄉親，也會謹記鄉親期待與鞭策，為台東勇往直前，讓台東可以超越台東，綻放光芒，成為世界的台東。