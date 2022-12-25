即將迎來2023年，每個人的運勢都將出現變化，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上點名3星座，巨蟹座、牡羊座、雙魚座財運非常旺，其中雙魚座賺錢能力高速起飛，並且努力已久的事業，也在這時迎來轉機，財富自然收穫滿滿，甚至投資上更加一帆風順，眼光也變得更加精準，可好好把握。

▍第三名：巨蟹座

巨蟹座在年前，財富吉星木星來到巨蟹的事業宮，這使你在事業上更加順利，加上太陽在合作宮位發光，工作方面就是走業績長紅、佳績連連的大好運，並更加得到主管、客戶的賞賜，不只正財收入大增，更會有額外的獎金和偏財運降臨，而考慮轉職的巨蟹座，也能在年假過後，如願尋覓到待遇、薪資都極棒的公司讓你既安心又滿足。

▍第二名：牡羊座

牡羊座在年前，生活上並不是那麼如意順遂，但幸好大吉星木星入命宮，海王星又在玄秘宮帶來貴人，種種好運加持下，終於擺脫過去霉運、成功鹹魚翻身，財運也是數一數二的好，工作上在年後能成功升官加薪，也能發揮能力、並且權力跟著大增，牡羊座名利雙收的機會就要開始了，不僅是收入大增，事業更能一舉攀上新高峰，可要好好把握。

▍第一名：雙魚座

雙魚座在年前，幸運之星木星坐鎮於雙魚的財帛宮，錢財自然翻紅翻倍，加上目前玄秘之星海王星也在命宮，財運終於扭轉乾坤，賺錢能力更是高速起飛，已經努力很久的事業，也在這時迎來轉機，讓自信、能量皆是爆棚，財富自然收穫滿滿，另外木星也增加眼界及野心，且眼光變毒辣、理財上也更精準，在賺錢、投資上更加一帆風順，別錯過這波好運能量，多加努力拼搏，在2023就是財運爆棚之年。