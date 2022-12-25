Nike財報報喜，上季營收和毛利率均高於市場預估，庫存也降低。Nike佔豐泰(9910)超過9成營收，多頭買單湧入，累計上週五個交易日股價漲幅9.79%。

豐泰自結11月稅後純益3.48億元，年減49.65％，EPS 0.4元，低於去年同期0.78元，前11月稅後盈餘87.44億元，年增1.33倍，EPS 9.92元，高於去年同期4.26元，創同期新高。

受客戶訂單放緩影響，豐泰11月營收有放緩，法人預期，明年首季營運恐將持續疲軟，第2季得看終端市場回溫的速度。