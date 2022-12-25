嬰兒啼哭聲成交響樂！蔣萬安二寶就職典禮放聲大哭 太太石舫亘急抱離現場 @ChinaTimes ​

新任市長蔣萬安曾在選前喊出「讓嬰兒的啼哭聲成為台北市的交響樂」，今日台北市長交接典禮恰巧發生一段插曲，典禮開始不久，準備唱國歌時，蔣萬安的二寶突然放聲大哭，蔣萬安以微笑看著二寶，全場響起掌聲，不過二寶的哭聲持續，蔣萬安的太太石舫亘抱起也安撫不了，最後石舫亘只好先將二寶抱離現場，司儀才宣布唱國歌，這段插曲也讓現場莊嚴的氣氛輕鬆不少。

蔣萬安事後受訪表示，的確二寶今天很難得來參加就職典禮，「他也用他特殊的方式跟我打招呼」，也緩和現場氣氛，後來二寶到後台跟太太透過轉播收看，當下就非常乖且緊盯銀幕，二寶其實非常開心也興奮。

對於太太沒辦法在現場觀禮，蔣萬安說，當然有一點小可惜，但後來他們在舞台後方透過電視轉播還是全程收看，而且二寶緊盯銀幕趴在電視前面，喊「把拔」，讓二寶能在市府參與到非常開心，而且現場很多鄉親前來支持給我加油打氣，非常溫馨，也非常感謝。

蔣萬安明天生日，對於今天是生日禮物？蔣萬安說，有這麼多鄉親好友前來支持加油打氣就是最好的生日禮物，當然生日不只是禮物還有願望，他希望接下來市政推動非常順利成功，讓市民有感，真正為市民解決問題、讓台北更好。

蔣萬安與柯文哲離開市府時，有柯文哲支持者喊2024選擇柯文哲，蔣萬安笑回，「祝柯市長一切順利」。