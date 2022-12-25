民進黨台南市議長當選人邱莉莉指出，此次議長選舉，從民進黨的氛圍來看，正國會系議員為了民進黨、台灣好，讓台南市不再對立，「做了非常大的決定」，非常感謝他們，或許之前有誤解，但她會以行動來化解誤解。

邱莉莉表示，此次選舉事前發生非常多事件，大家對於是否能票票入匭，有一點沒信心，因為諸多揣測及4年前的失敗經驗，因此這次她一直向無黨籍及他黨同仁遊說支持民進黨，相信部分民進黨同志即便心裡有不滿意，但為了黨、台灣，他們還是投下這張選票，非常感謝民進黨每一位支持她的同志。

邱莉莉認為，選舉過程中的文宣或抹黑，相信選舉過後每一件都會水落石出，或許之前有誤解，但她會以行動把誤解解開，她相信不是只有投給黨證，而是投給民進黨團，也是投給所有台南市民。

邱莉莉還說，未來4年的議會改革刻不容緩，包括非常多的制度建立與府會關係的修補，民進黨雖為最大黨，但仍會謙卑，不會錯過與國民黨、無黨聯盟、台聯、台灣基進的合作，希望未來4年是一個團結進步的台南市議會，為台南市民爭取更多福利，讓台灣地方政治更加正向，不再有流言蜚語、負面選舉的方式，樹立典範，請所有議員放心，她會當1名非常公平、公正的議長。