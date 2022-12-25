副議長選舉時，議員謝正信的選票又出包，議員簡松樹一欄僅出現「樹」，請大會裁決，最後手寫補寫上簡松2字。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣議會今（25日）舉辦第20屆議員宣誓就職典禮暨議長、副議長選舉，選舉結果由國民黨籍張勝德以23票高票當選，但民進黨應為11票，其議員陳文昌僅獲10票，另1票為新科議員謝正信首次投票太緊張而誤投；到副議長投票時，謝的票又出包，議員簡松樹一欄只出現「樹」，謝正信的投票日可說驚喜連連。

宜蘭縣議會34席，國民黨13席、民進黨11席、無黨籍9席，及正神名黨1席；本屆正副議長選舉，由國民黨新科議員張勝德當選議長一職，副議長則由上屆副議長無黨籍陳漢鍾以23票連任當選；民進黨籍議員陳文昌獲10票、簡松樹獲11票；其中，陳文昌的1票跑票，為黨內議員謝正信太緊張誤投。

宜蘭縣議會民進黨團主委陳俊宇說，黨團11席，民進黨議長參選人陳文昌票數僅有10席，跑票的是第一次擔任議員的謝正信，把議長選舉當成副議長選舉，而投給黨內副議長推舉的議員簡松樹；依據黨章規定，與投票前黨團開會決議，票投錯了，只要不是一致性投票，都會送黨部執委會針對違紀部分作討論。

陳俊宇指出，他投的票還是本黨的議員範圍之內，這部分會視情節輕重，執委會深入討論後做一個懲處決定。

而副議長選舉時，謝正信的選票又出包，議員簡松樹一欄僅出現「樹」，請大會裁決，最後手寫補寫上簡松2字；謝正信首次投票緊張萬分，可說是驚喜連連。