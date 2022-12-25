麋先生邀請家家擔任演唱會嘉賓。（相信音樂提供）

麋先生《WE 我們的十年》演唱會大合照。（相信音樂提供）

麋先生成軍10周年歸鄉高雄辦最大型個唱。（相信音樂提供）

麋先生主唱聖皓以鋼琴伴奏自彈自唱。（相信音樂提供）

金曲樂團麋先生平安夜於高雄流行音樂中心舉辦《WE 我們的十年演唱會》，場館擠滿4500名歌迷，家家擔任嘉賓，重新演繹師兄五月天的〈如煙〉及〈如果還有明天〉組曲，眾人也替隔日（25日）生日的主唱聖皓慶生，鼓手逸凡端出用60個蛋撻製作而成的「生日蛋糕」，讓熱愛蛋撻的聖皓也看了大笑直呼感謝，立刻在台上吃了起來。

發跡高雄的麋先生回到主場，氣勢爆棚，一連飆唱24首曲目，並首唱10周年量身打造的紀念歌曲〈倒數三萬天〉。5位團員難得合唱關於離鄉遊子心聲的〈囝仔〉，聖皓笑道：「這次回高雄開唱，有種衣錦還鄉的感覺，我要跟我們5個人的爸媽講『這次帶更多人回來了，很臭屁吧！』」而小B開唱沒多久就因為太熱血演出導致隱形眼鏡脫落，不過他臨危不亂、順利彈奏曲目，他說：「雖然看不太清楚，不過我看到很多燈光，很感謝大家的幫忙。」

值得一提的是，麋先生演唱會恰巧與師兄五月天在同一天，聖皓透露演唱會前在公司巧遇瑪莎，「他很熱心給我們很多建議，譬如舉辦中大型演唱會的歌單節目安排，甚至是調整耳機內容的小訣竅，這些技術細節都通通和我們分享，對我們很受用。」

麋先生今年底將前往台中、台南的「2023台中麗寶跨年演唱會」、「台南好YOUNG跨年晚會」跨年倒數，明年1月1日將在五月天《諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會》明日舞台和歌迷迎接新年元旦；家家也將於明年1月6日舉辦《輕輕許個願》演唱會。