彰化縣議長謝典霖、副議長許原龍宣誓。（吳敏菁攝）

彰化縣議員合影。（吳敏菁攝）

彰化縣議會議長選舉謝典林成功連任議長，拿下36票，議員賴清得16票，開票出爐後前往恭喜，兩人握手。（吳敏菁攝）

第20屆彰化縣議員25日宣誓就職，當選人施嘉華、林明茂因涉賄在羈押中，將擇日再舉辦，52席出席議員旋即投票選舉正、副議長，謝典霖、許原龍贏得藍營、無黨和民眾黨所有支持，都拿下36票順利連任成功，謝典霖說，議員黨派認同多元，將保持超然立場，維護議員問政的權利，並期許與所有議員一起理性監督，對於民意關心議題來繼續努力，面對二林精密完區，鐵路高架化等各項建設，期待縣政做好政策的配套，證明彰化是最有資格升格的城市。

彰化縣議會當選議員共54席，國民黨囊括27席、民進黨16席，另有民眾黨2席，其餘9席皆為無黨籍。其中，國民黨議員施嘉華第2度涉賄，2018年當選、2019年12月被解職，另名涉賄押議員是無黨林茂明，已經是五連霸，樁腳現將買票被逮，被提起當選無效，兩人目前都還在羈押中。

過去，有多起議員涉賄、被判當選無效、解職，卻頭次遇到被羈押到無法出席宣誓就職。掀起關注，彰縣府民政處指出，判決未定讞前，都得依宣誓條例，另訂日期舉行宣誓，只要在議會第2次定期大會前仍屬有效。此外，議事廳外並規畫確診隔離區，可如期宣誓、投票，但沒有議員確診，出席52席議員都參與投票。

選舉採記名投票，先選議長、再選副議長原結果出爐，國民黨提名謝典霖、許原龍都拿下36票，民進黨提名賴清美、李俊諭都拿下16票，謝典霖和許原龍順利當選，謝典霖是５連霸議員，當選議長已4連霸。民進黨賴清美、李俊諭恭喜謝典林、許原龍，表示發揮在野監督的職責，監督縣府配中央政策，爭取各項建設，中央、地方攜手合作。

議長開票出爐後，馬上播放彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕和南投縣長許淑華祝賀短片，指出眾望所歸，中彰投也是共同體，希望未來攜手，創造區域治理的典範。

謝典霖發表當選感言，恭喜每位議員，不會忘記選民的承諾，議員政黨認同相當多元，但對彰化土地的關係卻是一樣，都希望家鄉發展更好，感謝承蒙支持繼續當任意長，將繼續保持超然的立場，確保議員監督的權利，並指出，員林鎮升格員林市、高鐵彰化站開發、福鹿溪整治和外海風力發電，都是在內任看到協助縣府政策推動、看到成果，議會也做出許多創新變革，圍牆拆除，大廳質詢網路直播，舉辦青年議事體驗營，拉近和民眾的距離，讓縣府行政措施更接近民眾期待。

謝典林也指出，多人現在最關心彰化外人口外流、產業升級等議題，彰化縣是全台灣第一大縣，要針對民意關心議題來繼續努力，面對二林精密完區，鐵路高架化等各項建設，做好政策的配套，證明彰化是最有資格升格的城市，為下一代打造移居、安居的生活環境。許原龍也表示，感謝議員同仁們的支持，未來4年他會盡力協助議長，監督縣政。