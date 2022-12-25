台北市議會25日舉行第14屆議長選舉，民眾黨新科台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪在選舉前共同聲明，期望未來新議長能尊重小黨，讓他們有發聲跟提案的權利。黃瀞瑩雖提到國民黨議員戴錫欽過去多次拜訪民眾黨團，相信他願意尊重小黨，卻未鬆口民眾黨團將支持哪一位候選人。不過，投票結果顯示，民眾黨4位議員都投給戴錫欽。

黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪等人今早現身台北市議會，在出席就職典禮前接受訪問。媒體關注民眾黨團未來是否與國民黨團合作？黃瀞瑩說，他們過去都用不同的方向為台北市政努力，今年用新身分進入議會為民眾服務，會認真監督市政，並以議題為導向，讓民眾黨在議會中發揮最大功效。

針對台北市議長選舉，她強調，尊重小黨非常重要，希望他們未來在議會能有發聲及排案的權利，故本次選舉不會以顏色、立場區分，更盼未來的議長能尊重小黨，並促成世代交替，推動議會新風氣，將人民利益擺在政黨利益之前。

由於黃靜瑩提到戴錫欽多次致電、親自拜訪民眾黨團，表達對小黨的尊重，媒體追問是否會投給戴錫欽，她僅回覆，戴錫欽多次拜訪、會談民眾黨團，相信他願意尊重小黨，希望未來議長人選不分黨派跟顏色。

台北市議長選舉投票結果稍早出爐，最後由戴錫欽以38票當選，包含國民黨31票、新黨侯漢廷1票、無黨籍陳政忠1票、徐立信1票，黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞、張志豪各1票。