博客來「假承攬真僱傭」爭議引發網友炸鍋，一名網友表示，這類的勞資糾紛在台灣並非單一個案，好奇為何博客來事件可以發酵這麼快，他將疑問PO上網，再度掀起網友話題，有人回文說，事件的打掃阿姨容易讓人聯想到身邊的母親、長輩也是如此辛苦，才會讓網友抱不平、引發眾怒。

原PO昨（24）日於PTT八卦版指出，博客來打掃阿姨事件這類的勞資糾紛，在台灣一定超級多類似案例，只是有沒有被報導出來而已，且統一集團在事發後馬上和當事人和解，若是發生在其他公司，可能會有一堆慣老闆裝傻，要喊告或開庭隨你去，他好奇為什麼博客來事件可以發酵這麼快？

疑問曝光，網友也紛紛留言，「博客來是書店，他的客群都是高知識份子，不能接受這種情形」、「無法接受這種不公義的事情」、「因為不這麼做，光是網友抵制虧的錢不知道多少去了」。

一名網友回文分享自己的看法說，因為大家看不下去大公司欺負弱勢，疫情期間很多人被無預警裁員，加上大部分的勞工階級領不上不下的薪水，努力辛苦地過生活，另一個原因也是因為貧富差距大。這時突然發生台灣零售最大龍頭企業子公司沒替20年的老員工保勞健保，沒把對方當公司一份子，如此苛刻20年的老員工，會讓人想到身邊的母親或長輩也是這樣為了生活辛苦，就會為他們抱不平，才會引發眾怒。