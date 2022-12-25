由於新冠可能導致「隱形缺氧」問題，大陸多個型號的血氧機面臨缺貨、預售時間拉長和漲價等問題。各家廠商正在加緊血氧機產品供應、擴大產能。

澎湃新聞報導，電商平台顯示，目前僅少數店舖有血氧機產品現貨，大部分出現缺貨現象，部分型號處於預售狀態，發貨時間在2至15天不等，或不顯示預售時間、直接提示受物流影響發貨有延遲。電商平台顯示斷貨預售，經銷商稱當天進貨，當天全搶完。

一位京東健康的相關人士表示，家用血氧機目前基本沒有現貨。

全球最大的脈搏血氧機供應商之一康泰醫學證代說，目前公司正在調整生產線，加班加點趕血氧機訂單。「產能目前尚能應對購買需求，現在公司日產量已經達到10萬台。同時，公司已經調整了一部分員工前往生產線，正在超負荷生產。」

康泰醫學則稱，目前公司正在全力以赴，加班加點生產，通過調整生產線、加大員工招聘等方式擴大產能，以保證訂單及時交付。魚躍醫療相關負責人也說，公司會保證生產狀況，盡力滿足市場需求。

一位血氧機製造廠商負責人表示，訂單緊張主要是由於此前工人「陽」了一大半。「現在訂單太滿，我們工廠一半生產線有一大半人都陽了，工人陽了也不敢放假，一直在生產。」

另一公司的負責人表示，目前產能是一天8萬個血氧機，已經擴過一次產能，預計近期再擴第二次。「這個月訂單都已經排滿了，我們都是按付款順序來發貨的。光今天排單就排了十幾個，都是幾千台的訂單，現在定的話交期是1月10日左右。」

一位血氧機製造廠商負責人表示，「未來短期內血氧機價格肯定越來越高，估計未來並不是疫情結束血氧機就不需要了，短期內可能會有幾波小高峰循環，畢竟全國人口需求量是基礎，血氧機產品還是有需求潛力的。」