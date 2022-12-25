九合一選後，各縣市府團隊、議會成員於今（25）日正式舉行就職典禮，其中各縣市的議長、副議長人選也在今日投票表決，《中時新聞網》整理出各縣市的當選名單，供讀者參考。
【六都】
台北市：議長國民黨戴錫欽、副議長國民黨葉林傳
新北市：議長國民黨蔣根煌、副議長國民黨陳鴻源
桃園市：議長國民黨邱奕勝、副議長國民黨李曉鐘
台中市：議長國民黨張清照、副議長國民黨顏莉敏
台南市：議長民進黨邱莉莉、副議長民進黨林志展
高雄市：議長民進黨康裕成、副議長無黨籍曾俊傑
【各縣市】
基隆市：議長民進黨童子瑋、副議長親民黨楊秀玉
新竹縣：議長國民黨張鎮榮、副議長國民黨王炳漢
新竹市：議長國民黨許修睿、副議長國民黨余邦彥
苗栗縣：議長國民黨李文斌、副議長國民黨張淑芬
彰化縣：議長國民黨謝典霖、副議長國民黨許原龍
南投縣：議長國民黨何勝豐、副議長國民黨潘一全
雲林縣：議長國民黨沈宗隆、副議長無黨籍蔡咏锝
嘉義市：議長無黨籍陳姿妏、副議長無黨籍張榮藏
嘉義縣：議長民進黨張明達、副議長民進黨陳怡岳
屏東縣：議長國民黨周典論、副議長無黨籍盧文瑞
宜蘭縣：議長國民黨張勝德、副議長無黨籍陳漢鍾
花蓮縣：議長國民黨張峻（連任後宣布退黨）、副議長國民黨徐雪玉
台東縣：議長國民黨吳秀華、副議長國民黨林琮翰
澎湖縣：議長國民黨劉陳昭玲、副議長無黨籍藍凱元
金門縣：議長國民黨洪允典、副議長國民黨歐陽儀雄
連江縣：議長國民黨張永江、副議長國民黨林明揚
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