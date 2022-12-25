張信哲將於明年2月再度攻蛋。（開麗娛樂提供）

張信哲相隔4年將於明年2月三度登上台北小巨蛋開唱，演唱會消息一公布，紛紛引起歌迷們的回憶殺，張信哲經典歌風潮再起，不但是歌迷在網路上敲碗演唱會的歌單，更讓歌手組合「晨悠CHENYO」跟著這個風潮COVER了4首張信哲經典曲，包括〈過火〉、〈別怕我傷心〉等歌，COVER這位偶像大前輩的歌，他們格外重視，還請來了知名編曲家JerryC來幫忙重新編曲製作，精心製作的影片曝光後，觀看數3天內立即突破10萬次，成為網路超夯話題。

此篇在網路上發酵的影片，也釣出本尊親自到晨悠的facebook留言「很棒喔 加油」，短短幾個字讓身為後輩歌手的晨悠感動興奮不已。張信哲表示：「原本不太認識這組歌手，聽了後覺得『人美歌甜』，很感動居然有年輕一輩的歌手喜歡我的歌；這幾首歌大家都習慣聽獨唱，所以他們又要讓大家感受到這首歌獨唱的魅力，又必須要搭配和聲，還都不是太好唱的歌，可見歌唱功力深厚，且因為這個編曲，最大發揮了兩個人不同的聲線，真的是把我的歌曲表現得很棒！」看著影片下方大讚好聽的留言，張信哲大方又幽默說「我唱的更好聽」，邀大家來明年2月來小巨蛋欣賞「未來式2.0」演唱會，聆聽由他演繹的經典版本。