美國軍官向焦慮的孩子們保證，雖然北極寒流和暴風雪本週導致美國航空交通大打結，但阻擋不了耶誕老人在一年一度的耶誕節平安夜送禮物。

路透社報導，美國空軍士官長魏斯曼（Ben Wiseman）一本正經地說：「我們是偶爾得應付極地氣旋（polar vortex），但耶誕老人全年都住在北極，他已經習慣這種天氣了。」魏斯曼是北美航太防衛司令部（NORAD）發言人，該部門負責追蹤耶誕老人的行蹤。

北美航太防衛司令部位於美國科羅拉多州科羅拉多泉（Colorado Springs）皮特森空軍基地（Peterson Air Force Base），67年以來除了提供有關耶老在世界各地送禮的圖像和最新消息，主要任務為監控北美地區領空並發布有關航空與海上航行的警告。

北美航太防衛司令部這項耶老追蹤傳統是從1955年開始，當時「科羅拉多斯普林斯新聞報」（Colorado Springs Newspaper）在一起邀請小朋友致電耶老的廣告中，把百貨公司電話誤植成北美航太防衛司令部的號碼。

但為了不讓打來的小朋友失望，北美航太防衛司令部將錯就錯，不僅認真回覆孩子們的來電，也向小朋友提供耶誕老人的位置，保證耶誕老人正搭乘雪橇送禮給乖孩子們。

魏斯曼表示，耶誕老人沒有提交正式飛行計畫，因此軍方向來無法確切掌握他起飛的時間和路線，不過耶誕老人追蹤器會在美東時間23日凌晨4時（格林威治標準時間9時）在北美航太防衛司令部網站上線。

他還說，美國和加拿大的戰鬥機飛行員會在北美上空護送耶誕老人，而耶誕老人也放慢速度向他們揮手致意。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111225