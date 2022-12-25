烏克蘭總統澤倫斯基今天發表耶誕談話時指出，烏克蘭人將在今年耶誕創造自己的奇蹟，儘管俄羅斯的攻擊已造成數以百萬計人陷入黑暗，烏克蘭人仍不會屈服。

路透社報導，澤倫斯基表示，自由要付出高昂的代價，但奴役代價更高。

俄羅斯發動戰爭至今10個月，已造成數萬人死亡、數以百萬計人流離失所。

「我們在戰爭開始時忍下來了，抵擋了攻擊、威脅、核子威脅、恐怖、飛彈攻擊，這個冬天我們也會熬過去，因為我們知道我們為何而戰。」

去年10月以來，俄羅斯無情的飛彈和無人機攻擊對發電系統造成巨大破壞，經常使主要城市用水和暖氣中斷。

澤倫斯基這段影片，是給在12月慶祝耶誕節的烏克蘭人。烏克蘭人多半信奉東正教，在1月初慶祝耶誕。

澤倫斯基在影片中說：「即使漆黑一片，我們也會找到彼此緊緊擁抱。如果沒有暖氣，我們會長時間擁抱彼此，互相取暖。」

「我們會一如既往地微笑，但有一點不同：我們不會等待奇蹟出現，因為我們自己正在創造奇蹟。」

這段近9分鐘的影片是晚間在戶外拍攝的，背景只有幾盞白燈和一棵耶誕樹。

澤倫斯基指出，烏克蘭軍隊正在東頓巴斯（Donbas）地區作戰。「我們和他們打了8年又300多天了，我們會讓他們如願以償嗎？」他指的是俄羅斯2014年對克里米亞的占領。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111225